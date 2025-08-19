【WWE】SMACK DOWN（8月15日・日本時間16日／マサチューセッツ・ボストン）

【映像】「怖すぎ」女子レスラーの背後でゆらゆら揺れる“謎の影”

バックステージでまさかの事態が起きた。女子レスラー同士が口論を繰り広げている背後に人影が。「心霊現象では」とファンが騒然となった。

日本時間8月16日に放送された「SMACK DOWN」でWWE女子統一王者のティファニー・ストラットンと日本人女子レスラーでWWE女子US王者のジュリアの代理人を務めるキアナ・ジェームスがバックステージで舌戦を繰り広げる。

「ジュリアがUS王座を持っているからといって統一王座に挑戦しないわけではない」と宣戦布告するキアナのコメントに注目が集まりがちであったが、ファンの中では他のことが話題に。

WWEの広告トラックの前で話していた2人だったが、トラックに人影が反射しているとの指摘が。服装からホラー集団「ワイアット・シックス」のニッキー・クロスではないかと予想されている。

日本人女子を巻き込んだストーリーラインよりも気になってしまうこの“心霊現象”にファンは「ニッキーが後ろに見えてる」「王座戦線に参戦するのか？」「いや普通に怖いんだけど」「ビジュアルが怖すぎる」といったコメントが集まった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）