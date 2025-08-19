白戸ゆめの、豊満バスト際立つ水着SHOTにドキッ！“アナウンサー界No.1スタイル”に釘付け

8月19日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を白戸ゆめのが飾っている。

【写真】爽やかな水着で美ボディ弾けるデジタル写真集の表紙カット

白戸ゆめのは東京都出身、慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送に入社すると、2021年9月に同社を退社し、フリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当している。

今回は“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで雑誌の表紙を飾るなど、人気を集める白戸が『FLASH』の表紙＆巻頭に登場。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアを披露した。

インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が、20代でやり残したことについて語っている。

なお、白戸のFLASHデジタル写真集『Ray of sunshine』も、「kokode digital（ココデジ）」と各電子書店で発売中だ。