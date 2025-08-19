映画「ポルターガイスト」の家が一般向けに賃貸されている。１９８２年公開の同ホラー作に登場する家だが現在内部で超常現象が記録されているという。



【写真】第１作目の脚本と製作を手がけた大物監督

１万６０００平方フィート（約１４９０平方メートル）同物件はカリフォルニア州サウザンドオークス北部とマリの間のシミー・バレーに位置し２０２４年１０月に起業家のレイチェル・パワーズ氏が１２８万ドル（約１億９０００万円）で購入していた。



パワーズ氏は１６万５０００ドル（約２４００万円）を投資し同映画のセットを再現、現在民泊サイトのＡｉｒＢｎＢやＶＲＢＯ、Ｆｕｔｕｒｅｓｔａｙを通じて宿泊を提供している。寝室４部屋、バスルーム２．５室、広大な庭に大きなプール、円形のジャグジーを備えた家で、敷地の前面には３台用のガレージがあり、豊かな芝生、複数の木々が取り囲む。ちなみにキッチンと繋がるダイニングルームは映画のオリジナルを保ちつつ、最新の設備が導入されている。



パワーズ氏が購入後、同物件は今年４月放送の「ゴースト・アドベンチャーズ」シーズン２９の初回２時間スペシャルに取り上げられ、撮影スタッフが同映画でヘザー・オルークが演じた少女キャロル・アン・フリーリングが所有していたキャベツ人形やＩＴＣ、スピリットボックス、デジタルボイスレコーダー、ポラロイドカメラなどを装置として用い、超常現象を体験していた。



パワーズ氏はこう話す。「彼らは電子的な通信、予期せぬ物体の移動、冷たいスポット、点滅する光、不具合のある錠前、エネルギーの消耗、古いテレビ周辺の活動などを捉えました」「このエピソードは、映画の撮影の歴史、俳優たち、土地の歴史、そして家屋の歴史を結びつけ、噂の『ポルターガイストの呪い』に関する調査に焦点を当てたのです」



ちなみに「ポルターガイストの呪い」とは実際に同映画に関わった複数の人物の悲劇的な事件のことで、公開数か月後となる１９８２年１０月、キャロルの姉ダナを演じたドミニク・ダンが精神異常をきたした元恋人に絞殺されていた。そして１９８８年２月には同映画の続編２作でもキャロルを再演したヘザーが先天性腸狭窄症による敗血症ショックで１２歳で死去、３作目の公開４か月前の悲劇となった。また『ポルターガイスト２』で悪の牧師ヘンリー・ケインを演じたジュリアン・ベックは１９８５年の撮影終了後に６０歳で死去した。



第１作目はスティーブン・スピルバーグが脚本と製作を手がけ、「悪魔のいけにえ」で知られる故トビー・フーパーが監督、フリーリング一家の理想的な郊外生活が「ビースト」と呼ばれる悪霊によって脅かされる様子を描き、１９８２年の映画興行収入で第８位を記録、超自然ホラー映画の古典と評されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）