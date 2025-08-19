辻希美、待望の第5子が誕生！登録者数が190万人を突破した『辻ちゃんネル』の新たな展開にも期待

8月9日に自身のブログで第5子の出産を報告した辻希美。2019年にスタートしたYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』は、登録者数が191万人を突破（※2025年8月19日現在）し、いまや“芸能人ママ”を象徴するような人気チャンネルとなっている。そこで本記事では、妊娠中のリアルな投稿も話題となった辻のYouTubeチャンネルにスポットを当て、多くの人に支持される理由に迫りたい。

【関連】第5子妊娠中の辻希美、YouTube登録者数が180万人を突破！つわりなどのリアルな発信に共感の声続々

かつてモーニング娘。メンバーとして活躍し、杉浦太陽との結婚後は仕事と子育てを両立しながら、SNSで積極的に情報を発信し続けてきた辻。2024年4月からはフジテレビ系『ぽかぽか』の水曜レギュラーを務めるなど、多忙な日々を送る中、今年3月3日には、待望だったという第5子の妊娠を発表して大きな話題に。自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』では、購入した育児グッズの紹介からつわり中の食事事情など、実体験を元に妊娠や出産に関わるさまざまなコンテンツをアップし、辻と同じ立場と思われるユーザーからも“参考になる”と反響を集めた。

また、辻は久しぶりに迎える女の子の服選びに喜ぶ姿や、“世界一幸せな洗濯”と呼ばれるベビー服の水通しといったポジティブな瞬間を公開する一方で、「（出産を）経験すればするほど、いろんな知識を逆に知っちゃってるから。それもそれで怖い」と不安を口にするなど、妊娠中の不安もオープンに語っている。さらに、妊娠後期には、「トイレも近いし、胎動も痛いし。尾てい骨痛いし、恥骨痛いし、何してても体がしんどい状態で」と、多くの母親が経験してきたであろうマイナートラブルの辛さを率直に吐露する場面も。元人気アイドルという華やかな“芸能人ママ”でありながら、妊娠のリアルを赤裸々に発信する等身大の姿が、多くの視聴者から共感を呼ぶ理由の1つではないだろうか。

そんな辻は、8月9日に更新したブログの中で、「母子共に健康です」「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」と、家族に見守られながら無事第5子を出産したことを報告。SNSでは祝福の声と共に、「ホヤホヤ赤ちゃんYouTubeで拝めるのかな？」「ファミリー配信楽しみ」といった今後のYouTube活動への期待の声もあがっている。これまで4人の子供たちとの生活や成長を発信してきた辻だが、第5子の誕生によって『辻ちゃんネル』はさらに賑やかさを増しそうだ。

第5子の誕生という新たなフェーズを迎え、登録者数も200万人の大台に近づきつつある『辻ちゃんネル』。家族が増え、注目度がいっそう高まった同チャンネルの今後の展開にも注目だ。