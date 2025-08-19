犬が『恐怖』を感じてしまうもの5選

犬は見た目ではわかりづらいストレスや恐怖を、日常のささいな出来事で感じています。飼い主が気づかずに与えてしまう恐怖の原因を理解し、愛犬が安心して暮らせる環境を整えましょう。ここでは、犬が恐怖を感じやすい5つの要素とその対処法をご紹介します。

1.大きな音

犬は人間よりも音に敏感で、突然の大きな音に強い恐怖を感じます。特に雷や花火はパニックを起こす犬も多く、掃除機の音も「敵」と認識してしまう場合があります。

【対策】

2.見知らぬ人や犬

音が鳴り始める前にカーテンを閉め、音を遮る お気に入りのクッションや毛布で包んであげる 事前に「音慣れトレーニング」をする

犬は縄張り意識が強く、突然知らない人や犬が近づいてくることで恐怖心を抱きます。特に子犬時代に十分な社会化ができていない場合は警戒心が強くなりがちです。

【対策】

3.知らない場所や環境の変化

無理に近づけず、愛犬のペースで距離を縮める 社会化トレーニングを取り入れる

犬は環境の変化に敏感で、引っ越しや模様替え、新しい散歩コースなどがストレスになることがあります。

【対策】

4.強い叱責や威圧的な態度

新しい環境では「匂いづけ」できる時間を与える 慣れるまで無理に長時間滞在させない お気に入りのベッドやおもちゃを持参する

怒鳴り声や急な動作、無理に体を押さえつけるような行動は、犬にとって「攻撃」と受け取られることがあります。これが積み重なると飼い主に対しても恐怖心を抱くようになります。

【対策】

5.体調不良や身体的な違和感

叱るのではなく、冷静に「無視」することで行動を抑える 成功体験を積ませて褒めるしつけにシフトする

病気やケガ、肛門腺の詰まりなど身体に違和感がある場合、それ自体が恐怖の原因になります。特に触られることを嫌がったり、しっぽを丸めてお尻を隠す行動が見られる場合は要注意です。

【対策】

愛犬の「恐怖サイン」を見逃さないために

普段と違う行動に気づいたらすぐ動物病院へ 体調管理や定期的な健康チェックを欠かさない 無理に触れず、犬が落ち着けるスペースを確保する

犬は恐怖を感じたとき、以下のような行動を取ることがあります。

しっぽを丸めてお尻を隠す 震える、固まる 隅に隠れる 過剰な吠えや噛みつき行動

こうしたサインを見逃さず、優しく声をかけ、安心できる環境に戻してあげることが大切です。

恐怖心をやわらげるトレーニングとケア方法

犬の恐怖心を少しずつ克服するには、「安心できる経験」を積み重ねることが重要です。

怖がる対象に無理に慣れさせようとしない 小さな成功を積み重ねて自信をつけさせる リラックスできる「ふかふかスポット」を作る

また、普段からスキンシップを増やし、飼い主との信頼関係を深めることで、恐怖を感じた際も安心感を得やすくなります。

まとめ

犬が感じる「恐怖」は、私たちが想像している以上に日常の中に潜んでいます。しかし、飼い主が正しく理解し、安心できる環境づくりと適切なケアを行うことで、愛犬のストレスを大きく減らすことができます。

恐怖サインに早く気づき、愛犬が心からリラックスできる生活を一緒に築いていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)