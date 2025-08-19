JA全農にいがたは19日、集荷の際に各農協に支払う仮渡し金を発表しました。一般コシヒカリで60キロ3万円と、去年の倍近い価格に設定されました。生産者の反応を取材ました。



19日に発表された仮渡し金はJA全農にいがたがコメの集荷の際に各農協に支払う金額です。60キロあたり一般コシヒカリは3万円。最も高い魚沼産コシヒカリは3万2500円。新之助は3万1000円などとなっています。





記録にある限り最も高く、去年と比べて1万3000円高くなりました。物価高に加え、猛暑や渇水などで生産コストが上昇していること。他県産米の価格の動向をふまえたことなどが理由に挙げられています。JA全農にいがたは近年仮渡し金の公表はしていませんでしたが、このタイミングで発表したことについて「コメの価格に消費者の関心が高く、金額設定の考え方を伝えたかった」としています。生産者からは高い価格を歓迎する一方で、戸惑いの声も聞かれました。新潟市江南区でコメを作る虎澤栄三さんです。〈虎澤栄三さん〉「3万円なんて金額が出るのは驚き。ただあまりにも今までの金額に 比べると倍に近いコメの値段なので果たして消費者に受け入れられる金額なのか、農家として戸惑いがあるし心配している」もうひとつ心配なことが…〈虎澤栄三さん〉「単年度的にもうかるのはいいが長期的にどうなるのか心配、本当にコメ離れが加速したら今度はコメがあまってもっと農家をやめる離農する方が速くなる」生産者への仮渡し金は今後、各農協が決定します。