「大きくなりましたね」元2700・ツネ、双子の息子とハリポタ世界満喫！ 「オソロコーデ仲良し」
お笑いコンビ・2700の元メンバーで、Happy manことツネさんは8月18日、自身のInstagramを更新。双子の息子と共に人気作品『ハリー・ポッター』の世界を満喫する様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「ハルくん、コウくん、大きくなりましたね」「大きくなってもお揃いコーデしてる双子ちゃんかわい過ぎる」「すてき」「オソロコーデ仲良しでかわいい」「いい写真」「カッコ良過ぎるんだが、、」「行ってみたい」「あおくんは一緒じゃなかったのかな？」との声が寄せられました。
「大きくなってもお揃いコーデしてる双子ちゃんかわい過ぎる」ツネさんは「ハリーポッター行って来ましたー！」とつづり、5枚の写真を投稿。「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を訪れたようで、1〜4枚目では息子たちが楽しむ様子を披露しています。5枚目では、ツネさんと息子たちのスリーショットを公開。優しいお父さんの表情が印象的で、家族の仲の良さが伝わってきます。
「こんな家族理想過ぎます」ツネさんは2024年10月29日の投稿で、「家族写真を撮って貰いました！」とつづり、家族写真を公開しました。コメントでは、「笑顔がとてもすてき」「ツネファミリー大好き」「こんな家族理想過ぎます」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)