◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月19日 神宮）

巨人の丸佳浩外野手（36）が19日のヤクルト戦（神宮）でプロ18年目にして自身初となるサイクル安打を達成した。

サイクル安打達成は2021年9月18日巨人戦（東京D）の塩見泰隆（ヤクルト）以来4年ぶり史上72人目＆77度目で、セ・リーグ42度目となる。

これまで1番に入っていたが、この日は今季初の「3番・右翼」に入って先発出場。

相手先発右腕・ランバートから初回の第1打席で先制の右越え5号2ランを放つと、3回の第2打席で右前打、5回に中越え二塁打を放ってリーチをかけ、6回の四球を挟んで7回の第5打席で相手3番手左腕・長谷川から右中間三塁打を放って偉業達成となった。

巨人選手のサイクル安打達成は2008年9月3日広島戦（京セラD）の小笠原道大以来17年ぶり。打球が右中間を抜けると、スタンドはすでに騒然。迷いなく二塁ベースを蹴った丸は三塁ベースに頭から滑り込んでセーフになると、満面に笑みを浮かべた。

ここで代走・若林が出されてお役御免。4打数4安打1四球3打点の丸は笑顔で三塁側ベンチに戻り、チームメートから祝福を受けた。