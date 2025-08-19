「デザインがよいと思うAnkerのイヤホン」ランキング！ 2位「Soundcore Liberty 4」、1位は？
イヤホンはファッションや持ち物の一部としても存在感を放ちます。毎日使うイヤホンは、機能性だけでなく見た目の印象も重要です。
All About ニュース編集部では、2025年8月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「Ankerのイヤホン」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「デザインがよいと思うAnkerのイヤホン」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「丸めのフォルムで可愛らしく、色も様々ある」（30代女性／愛知県）、「耳元をあまり主張しないデザインでクールな感じです」（50代女性／広島県）、「高級感があり、デザインもスタイリッシュ」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「スクリーンが搭載されているのが新しくてスタイリッシュなので」（20代女性／山口県）、「ケースがかっこいいし、充電のパーセンテージ出るのもかっこいい」（30代男性／岐阜県）、「少し丸みを帯びてコロンとしたフォルムが可愛いから」（20代女性／広島県）といった声が集まりました。
2位：Soundcore Liberty 4／53票スタイリッシュな外観と高い質感を両立したモデルです。シンプルながらも洗練されたデザインで、さまざまなファッションに合わせやすいのが魅力。コンパクトな充電ケースや装着時のフィット感も好評で、普段使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。
1位：Soundcore Liberty 4 Pro／58票モダンで高級感あふれるデザインが特徴のハイエンドモデル。曲線を活かしたシェル形状と精巧な仕上げにより、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。装着時にも存在感がありながら、快適なフィット感を提供し、デザイン面でも多くのユーザーから支持を集めました。
