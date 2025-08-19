TICAD9³«ËëÄ¾Á° µ¼Ô¤ÈJICA¤ËÊ¹¤¯¡ÖÆüËÜ¤¬4Ãû±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«°Ï¤¤¹þ¤ß¤Î¸½¾õ¡×
¡¡20Æü¤«¤é²£ÉÍ¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤¬³«Ëë¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë500°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ê¤É¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âTICAD¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç²¿¤¬ÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤È¤Î¡ÖµÇ°»£±Æ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô ÈÓÅÄÎ¦±ûµ¼Ô¤ÈJICA¥¢¥Õ¥ê¥«Éô»²»öÌò ²ÃÆ£¹À°ì»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¬¨¬¤½¤â¤½¤âTICAD¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡ÖTICAD¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡Ù¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1993Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬Äó¾§¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÏ¢¤äÀ¤³¦¶ä¹Ô¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç¤È¶¦ºÅ¤·¤Æ3Ç¯¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³«È¯±ç½õ¤ä·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¡¢¼óÇ¾µé¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡×
¨¬¨¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTICAD¤Ç¤Ï²¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡ÖÆü¥¢¥Õ¥ê¥«´±Ì±·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç´±Ì±Áí³Û300²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¡ÊÌó4Ãû±ß¡Ë¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×
¨¬¨¬ÆüËÜÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï54¥«¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈÆüËÜ³°¸ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð2018Ç¯¡¢ËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤òÁªÄê¤¹¤ëºÝ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤â¥í¥·¥¢¤È¶¥¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âçºå¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·ÐºÑÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï19.2ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢GDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï21¥«¹ñ¤Ç5¡óÄ¶¤¨¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Ç¤Ï7¡óÄ¶¤¨¤Î¸«¹þ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë2050Ç¯¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤â25²¯¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¨¬¨¬JICA¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
JICA²ÃÆ£»á¡ÖTICAD9¤Ç¤â¡Ø¼ã¼Ô¤È½÷À¤ÎÊñÀÝ¡Ù¤¬²£ÃÇÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JICA¤Ç¤Ï¿¦¶È·±Îý¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ¹¤é¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢40Ç¯Á°¤Ë¥»¥Í¥¬¥ëÆüËÜ¿¦¶ÈÍÑ·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢7000¿Í¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï84¡ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤Î³ØÀ¸¤ò½¤»Î²ÝÄø¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ë¡×
¨¬¨¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤ÏÃË½÷º¹ÊÌ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤«¡©
JICA²ÃÆ£»á¡Ö»ä¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë°õ¾Ý¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñµÄ¤Ç¤â½÷À¤¬È¯¸À¤¹¤ë»þ¤Ï°Õ¸«¤ò¼×¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼óÅÔ¤òÃæ¿´¤Ë½ù¡¹¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤äÊÝ·ò¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏJICA¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷¡×
¨¬¨¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï54¤â¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡©
JICA²ÃÆ£»á¡Ö¡Ø¥Ó¥Ã¥°4¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¡¢ÀÐÌý¤òÃæ¿´¤Ë»º½Ð¤µ¤ì¤ë¹ñ¤Ç±Ñ¸ì·÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¹ñ¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ØÊ©¸ì·÷¤Î¹ñ¡¹¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ê©¸ì·÷¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¹ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ï¿Í¸ý¤¬3000Ëü¿Í¤ÈÈæ³ÓÅªÂç¤¤¯¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤âÃø¤·¤¯¡¢´û¤Ë20¼Ò°Ê¾å¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¥Ù¥Ê¥ó¡£¿Í¸ý¤ÏÌó1300Ëü¿Í¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬³ÕÎ½¤Ê¤É¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯²æ¡¹¤¬µÞ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê©¸ì·÷¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¿Í¸ý1²¯¿ÍÄøÅÙ¤Ç¹ÛÊª»ñ¸»¤âºÎ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤â¥Þ¥ó¥¬¥ó¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡©
¨¬¨¬·ÐºÑÅª¿¤ÓÂå¤ä»ñ¸»¤òµá¤á¤ÆÂ¾¤Î¹ñ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡ÖºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡ÈTICAD¤½¤Î¤Þ¤Þ¡É¤À¡£¿¿¤óÃæ¤Ë½¬¶áÊ¿»á¤¬Î©¤Ã¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼óÇ¾¤¬¼è¤ê°Ï¤à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Ì¿¿¤â»£¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤ò¼«¹ñ¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½¤Ç¤Ï¡Ø²æ¡¹¤ÏÃç´Ö¤À¡Ù¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»Ù±ç¤È¤«¤Ç¤³¤¦¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç³°Ì³¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë20°Ê¾å¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Ù¶É¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Ãæ¹ñ´ó¤ê¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÏSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¾ðÊóÁàºî¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅöÁ³µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¼ÂÍø¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×
¨¬¨¬¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎ©¾ì¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÆüËÜ¤È¶á¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¨ÎÏ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¶¦¤ËÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é´Ø¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¹ñºÝ±ç½õ»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¤êWHO¤«¤éÃ¦Âà¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ±ç½õ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤â¡ØÆüËÜ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÆüËÜ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×
¨¬¨¬TICAD9¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
ÈÓÅÄµ¼Ô¡ÖÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬º£²ó¤Ï¡Ø²£ÉÍÀë¸À¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¨ÎÏ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ø¥¤¥ó¥ÉÍÎ¥¢¥Õ¥ê¥«·ÐºÑ·÷¡Ù¤ò¿·¤·¤¤¹½ÁÛ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÂç¼ê¤Î¥¹¥º¥¤ä¶õÄ´µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥À¥¤¥¥ó¤é¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ·òÊ¬Ìî¡¢ÃÏÍëÂÐºö¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¶¨ÎÏºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
