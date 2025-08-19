黒木ひかり「盛りだくさん」手作り夕食公開「ハンバーグ美味しそう」「家庭的で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の黒木ひかりが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食を公開した。
【写真】黒木ひかり「料理上手」と話題の豪華手料理
黒木は「盛りだくさん食欲旺盛」とつづり、食卓の様子を公開。「にんじんとししとうと赤玉ねぎの和物して ハンバーグと適当に茄子とブロッコリーと 最近初めて買ってみたしそ鰹納豆」とメニューを紹介している。
この投稿にネット上では「ハンバーグ美味しそう」「家庭的で素敵」「料理上手で憧れ」「食べたい」「和物気になる」といった声が寄せられている。
黒木は2000年6月25日生まれ。ABEMA「太陽とオオカミくんには騙されない」（2018）などに出演。女優やグラビアの活動を行っている。留年を繰り返し、高校を5年半で卒業した黒木は“ハタチの高校5年生”と話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
