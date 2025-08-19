きりたんぽ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのきりたんぽが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットとヘアカラーをしたことを報告した。

【写真】美女YouTuber、新ヘアで印象チェンジ

◆きりたんぽ、ヘアカット＆カラーでイメチェン


きりたんぽは「カットカラーしてもらた」と美容院での写真を公開。少し髪を切り揃え、髪色も変えた新しいヘアスタイルを披露した。

この投稿に、ファンからは「ヘアスタイル似合ってる」「イメージチェンジ可愛い」「大人っぽい」「参考にしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

