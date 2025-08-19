田丸麻紀、牛丼中心の「和洋折衷な晩御飯」公開「家族思い」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】女優でモデルの田丸麻紀が19日、自身のInstagramを更新。手作りの牛丼をメインとした和洋折衷な晩御飯の支度を公開した。
【写真】田丸麻紀、手作り牛丼公開
田丸は「晩御飯の支度」「忙しいけど、気持ち良いそんな夕方」とコメントし、登場回数が高いという牛丼をメインとした夕食の準備風景を披露した。フェンシングに向かう長男のためにお弁当箱に牛丼を詰め、シーザーサラダ、ブロッコリーの上に鰹節と出汁醤油、高野豆腐に1口コロッケといった「和洋折衷な晩御飯」を用意している様子が印象的である。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「お疲れ様です」「美味しそう」「家族思いで素敵」「料理上手ですね」「忙しい中でも素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
