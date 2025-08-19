「実質クビじゃん」社長命令でパート保育士は待機命令…園児にも不利益なのになぜ【ママリ】

「パート職員は待機」って実質クビでしょ…社長の指示に保育士が呆れたワケ

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。職場のシフト調整は難しいですよね。今は人手不足なこともあり、新しく人を雇いたくても人がいない…ということもあります。しかし職場の利益を上げるだけのために人員を減らされたら、仕事のクオリティもモチベーションも下がっていいことはないはずですが…。

主人公のなしえは育休が明け、元の職場に保育士として復職しました。しかし、復職してみると出産前まで一緒に働いていた同僚はみんな職場を辞めており、驚愕します。なしえの勤める園は民間経営のため、園長の上に社長がいますが、この社長の横暴が育休に入る前よりパワーアップ。理不尽なことが毎日のように起こります。





先日は税務調査が入り、誤魔化してきた補助金の使い方が職員たちにも見え隠れ…職員たちは辟易しました。そんな中、社長は現場で働く職員が困ることを新たに言い出しました。

Ⓒnasie1025

適正な人員配置のためのシフト調整ではなく、ただ経営のために従業員をコマのように扱うやり方は人心が離れていくだけですよね。現場の状況も知らず、現場の声も聴かず経営を進めていくと、その先に残っているのは誰もいない現場になるような気が…。



仕事をしていると理不尽なことは起こりやすいものですが、できればその理不尽は自分も職場もステップアップするような課題であるといいですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）