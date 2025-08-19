総合格闘技イベント「RIZIN」は19日、フライ級GPの準決勝の進出者を決める「フライ級グランプリ2ndラウンド総選挙」を開催。99人の投票によって、9月28日に愛知・IGアリーナで開催される「RIZIN.51」でのフライ級グランプリ準決勝の対戦カードが決定した。

今回のフライ級トーナメントは、10人で1回戦を行い、識者などの投票で勝ち上がった1人がリザーブにまわり、4人が9月の大会に勝ち上がるという変則トーナメントで開催された。1回戦を突破したのは、元谷友貴、扇久保博正、伊藤裕樹、アリベク・ガジャマドフ、神龍誠の5選手。

注目された投票システムは、1回目の投票で5選手の中で見たいマッチメークを記載して投票する。1回目の開票結果で準決勝の1カードを決定。その後、2回目の投票では残る3選手の中で見たいマッチメークを記載して投票。2回目の開票結果で準決勝の1カードが決定する。最多投票カードが同数だった場合には、投票権利を持っている榊原信行CEOが投票したマッチメークが優先される。もし榊原CEOが投票していないマッチメークだった場合には、口頭でマッチメークを決定する流れとなった。

5選手の最後の演説後に1回目の投票を実施。1回目の開票結果によって扇久保VSガジャマドフが決定した。

準決勝進出が決まった扇久保は「心臓が口から出そうでした…試合よりも緊張しました…本当によかったです」と安どの表情を見せた。「強い外国人を倒してRIZINの強さを証明したい」とコメントを残した。

残る3選手による2回目の投票の結果、元谷VS神龍が決定。伊藤が落選してリザーバーにまわることになった。