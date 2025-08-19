コンビニエンスウェア新作も♡ファミリーマートで半額セール開催

おしゃれで実用的な「コンビニエンスウェア」がますます注目を集めています。ファミリーマートは8月19日（火）から全国約15,900店舗（沖縄県を除く）で夏物アイテムの半額セールを実施。人気の「ブラウェア」や「ポロシャツ」なども対象で、まだ暑さが続くこれからの季節にぴったりです。ファッションも生活も快適に彩るアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてくださいね♪

コンビニエンスウェアが前年比160％の売上を記録



ファミリーマートのオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」は、デザイナー落合宏理氏と共同開発し、素材やデザインにこだわった商品を展開。

2025年3月から7月の売上は前年同期比160％を突破し、勢いが止まりません。6月発売の「コンビニサングラス」は初週で想定の約300％の売れ行きとなり、完売する店舗も続出。

ROSIER by Her lip toの3周年♡アニバーサリー限定色ガーネット登場

ファッションと日常をつなぐ新しいカルチャーを発信し続けています。

日頃の感謝を込めて、8月19日（火）から9月15日（月）まで夏物アイテムを中心にクリアランスセールを実施。

「ブラウェア（2,290円税込）」や「ヘビーウェイトポロシャツ」、「ショートパンツ」など人気商品が50％オフで手に入ります。涼しく快適に過ごせるアイテムを、お得なこの機会に揃えてみては？

ただし、店舗により取り扱い状況は異なるのでご注意ください。

新作アイテムも続々登場



セール対象外ながら、注目の新作もチェック必須。「アウターTシャツ（1,490円税込）」はUSAコットン素材を使用し、抗菌防臭加工付きで汗をかく季節も快適。

さらに「やわらかいタオル（フェイスタオル1,089円税込／バスタオル2,189円税込）」は高吸水で柔らかさにこだわった仕上がり。普段の生活をちょっと豊かにしてくれるアイテムが揃っています。

お得に楽しむファミリーマートの新しい魅力



ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」は、デザイン性と機能性を兼ね備え、日常をアップデートしてくれる存在。さらに今回は50％オフのクリアランスセールで、人気商品をお得に手に入れるチャンスです。

新作のTシャツやタオルも加わり、衣料と生活雑貨がより身近に。普段使いからちょっとしたおしゃれまで叶うラインアップは、忙しい女性の強い味方になってくれるはず♡