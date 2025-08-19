【車送迎、断ったら炎上！？】「乗せるだけでしょ？」図々しい態度もう限界！＜第8話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第8話 ブチギレ
【編集部コメント】
数時間後にスマホを見たところ、スズネさんから抗議のメッセージが山のように来ていたそうです。しかし我慢の限界を超えたマイさんは、「知ったこっちゃない」とすべて無視。もうスズネさんの言動に振り回されるのはやめよう、と心に誓ったそうです。マイさんはいったん「こう」と決めたら強い気持ちでやり遂げるタイプ。スズネさんを敵に回したことでどんな逆風が吹いたとしても、自分の決めたことは貫くつもりだそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
