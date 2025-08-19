＜ゾワゾワしたい人へ＞カエルの卵がびっしり！？背筋から凍っていく集合体恐怖症の体験談
高所恐怖症や尖端恐怖症、閉所恐怖症など、多くの人が抱く「怖いもの」はいくつかありますが、近年SNSやネット上で話題になっているひとつが「集合体恐怖症」。小さな穴や斑点が密集したものに、思わずゾワッと鳥肌が立った経験はないでしょうか。この「集合体恐怖症」は、心理学ではトライポフォビア（Trypophobia）と呼ばれるもので、ある一定数の人に見られる嫌悪や恐怖の感情です。
『集合体恐怖症ってありますよね。私はビーズや豆のようなものが密集していても平気なんですが、以前、子どもが借りてきた昆虫図鑑に載っていた「タガメの孵化」には、思わず悲鳴をあげそうになりました（笑）。たぶん虫という要素が加わっているからだと思うんですが、本当にゾワゾワしました』
投稿者さんは、いわゆる集合体恐怖症のようですが、同じ集合体でも平気なものと苦手なものがあるようです。ほかにも共感してくれる人がいるのでは？ と投稿してくれたようですね。ちなみに筆者も「タガメの孵化」は見た瞬間、鳥肌ものでした。筆者自身もどうやら集合体恐怖症だったようです。ママスタコミュニティのママたちはどうでしょうか？ みなさんの声をご紹介していきます。
蓮の実、ひまわりの種、エノキの断面など植物にまつわる集合体
『図鑑に載ってるひまわりの種のアップはゾワゾワする』
『私も集合体恐怖症。前に花屋に寄ろうと思ったら、大きなハスのドライフラワーが飾ってあって、それを見た瞬間「ギャーー！！！」って叫んじゃった』
『私はエノキの断面がダメ』
植物に関する集合体は、苦手な人には強烈な刺激のようですね。とくに円状のパターンがびっしり並んだものは、本能的に恐怖を呼び起こすのかもしれません。「伝染病を避けるために本能的に恐怖心が芽生えるらしいよ」と教えてくれたママの声もありました。また昔から「蓮の実を人の肌にコラージュした画像（通称：蓮コラ）」がネット掲示板やSNSで拡散され、恐怖と興味が入り混じった現象も起きているそうです。なぜ気持ち悪いのに見たくなるのか。その複雑な人間心理には、興味が尽きません。
フジツボ、カエルの卵、蜂の巣……生態系の集合体
『フジツボが苦手』
『私もフジツボが無理。だから海の岩場とか無理。思い出しただけで鳥肌。あと蟹についてるブツブツも無理』
『私も集合体恐怖症です。蜂の巣とかも駄目です。でも理解してもらえなくて辛い。仕方ないですけどね』
『ハタハタの卵なんて最悪よ』
『虫やカエルのタマゴの集合体、細かい虫の大群とかほとんどが駄目』
こちらは、生き物にまつわる集合体に恐怖を覚えるママたちの声です。なかでも卵がびっしりと密集している様子は、見るだけで鳥肌が立つという声が寄せられました。カエルの卵は、ぬるぬるとした湿った質感に加え、黒い斑点が整然と並んでいるため、集合体恐怖症の人にとっては最上級の不快感をもたらすといった声も……。そんななか、「カエルの卵が無理ならタピオカは？」といった質問も。みなさんどうでしょうか？ たしかに形状は似ていても、平気なものと苦手なものがあるのは不思議ですよね。
人気キャラクターにもゾワッと！？
『「びっしり」という言葉も嫌です』
『考えちゃうとかなりの物がダメになっちゃうからあまり考えないようにしてる。初めてコンタクトを入れた眼科の帰り、見えすぎてアスファルトの粒。木々の葉っぱまで気持ち悪くて、視力が悪くて助かっていたんだなと思った。米粒もあまり見ないようにして食べている』
『単体だと平気（何なら可愛い）なんだけど､あの黄色いキャラクターが集合するとゾワッとする』
まさかのアニメキャラクターまで……！ 集合体恐怖症の人は、キャラクターであっても数が集まるとゾワッとしてしまうこともあるようです。また、「びっしり」「ブツブツ」といった言葉だけで不快感を覚えるという声も。集合体恐怖症は、医学的・科学的にまだ明確な定義があるわけではありませんが、一定数の人に共通する本能的な拒否反応なのかもしれませんね。みなさんにも「これだけはダメ！」という集合体、ありませんか？ ちなみに著者は、ホットケーキを焼いているときに生地に浮かぶ気泡がどうにも苦手です。ぜひ、みなさんの苦手な集合体も教えてくださいね。