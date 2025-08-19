フォーエイト48あみか、手作りカレー披露「3日以上食べれるくらいの量」
【モデルプレス＝2025/08/19】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber、3日分以上の量の手料理
あみかは画像に「3日以上食べれるくらいの量作っちゃった笑」と添え、2つのお皿に盛られたカレーライス、味噌汁が並んだ食卓を見せた。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「3日分凄い」「美味しそう」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
