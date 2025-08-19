時東ぁみ、へそ出しコーデに絶賛の声「スタイル抜群」「引き締まっててかっこいい」
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの時東ぁみが8月18日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネートの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】時東ぁみ、セクシーなへそ出しコーデ
時東は「もう残暑なの！？」と驚き、「夏が終わっちゃう前に着たい洋服がまだまだあるのよ！」と夏の終わりを惜しんだ。写真では、黒いタンクトップにデニムを合わせた私服姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「デコルテ綺麗」「引き締まっててかっこいい」「セクシー」「可愛い」「ヘソ出し似合ってる」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】時東ぁみ、セクシーなへそ出しコーデ
◆時東ぁみ、美スタイル際立つへそ出しコーデ披露
時東は「もう残暑なの！？」と驚き、「夏が終わっちゃう前に着たい洋服がまだまだあるのよ！」と夏の終わりを惜しんだ。写真では、黒いタンクトップにデニムを合わせた私服姿で、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「デコルテ綺麗」「引き締まっててかっこいい」「セクシー」「可愛い」「ヘソ出し似合ってる」「癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】