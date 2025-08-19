Number_i平野紫耀、奇抜ヘアのオフショット公開「逆にイケメンが際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】Number_iの平野紫耀が19日、自身のInstagramを更新。奇抜なヘアスタイルのオフショットを公開した。
【写真】平野紫耀、「逆にイケメンが際立つ」奇抜ヘア姿公開
平野はデジタルシングル「未確認領域」のオフショットとして、これまでとは大きく異なる奇抜なヘアスタイルを披露。前髪を上げて額を見せ、全体的にタイトにまとめたスタイリングが印象的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「初めてじゃないかなあ」「色々見てて嬉しい」「今日はまた長い日だけど頑張れるよ」「紫耀くんしが許せないヘアスタイル」「逆にイケメンが際立つ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
