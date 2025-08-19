美人インフルエンサー、初釜山でプール満喫 ビキニ姿に反響「異次元スタイル」「ボディージュエリー可愛い」
【モデルプレス＝2025/08/19】クリエイターのおさきが19日、自身のInstagramを更新。釜山旅行でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、ボディージュエリー際立つビキニ姿
おさきは「初めての釜山きてます」とコメントし、韓国の国旗絵文字と共に釜山旅行を報告。「プールさいこううう」とドット柄のビキニを着用してプールサイドでポーズを取る写真を公開した。背中のボディージュエリーも際立っている。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「釜山羨ましい」「ビキニ似合ってる」「プール楽しそう」「ボディージュエリー可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人インフルエンサー、ボディージュエリー際立つビキニ姿
◆おさき、釜山旅行ビキニ姿披露
おさきは「初めての釜山きてます」とコメントし、韓国の国旗絵文字と共に釜山旅行を報告。「プールさいこううう」とドット柄のビキニを着用してプールサイドでポーズを取る写真を公開した。背中のボディージュエリーも際立っている。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「釜山羨ましい」「ビキニ似合ってる」「プール楽しそう」「ボディージュエリー可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】