「もっと人の役に立ちたい」″水難救助隊″県内唯一の女性隊員に密着
記録的大雨でも過酷な現場で救助に当たる消防隊員の姿がありました。熊本ではある分野で唯一の女性救助隊員がいます。訓練を続ける女性を取材しました。放水訓練を行う女性消防士には、もうひとつの顔がありました。
熊本県内で唯一、女性の水難救助隊員です。水難事故から命を救うために過酷な訓練に励む、女性隊員に密着しました。職員252人の八代広域消防本部。そのうち女性は11人です。八代消防署に所属する消防士6年目の梅田美乃里さん(25)。高校生の時にインターンシップで消防署を訪ねたことで、将来の夢を見つけました。
「私も人の役に立つ仕事に就きたいなと思っていたので、消防を選びました」
火事や事故の現場に出動し人命救助にあたっています。さらに「もっと人の役に立ちたい」と挑戦したのが…。
■梅田美乃里さん
「上司の方から『水難救助隊があるよ』ということを教えていただいて、重い機材をからってプールの中に潜っていく方々を見て、すごくかっこいいなと思って」
水の事故から命を守る「水難救助隊」です。県内12の消防本部に置かれた水難救助隊の中で、女性の隊員は梅田さんただ1人。約4年半の訓練を経て去年、任命されました。
潜水士の資格に加えて、機材の装着や泳法などの試験を受け、基準に合格した隊員のみが選ばれる、狭き門です。
Q何キロくらいあるんですか？
■梅田美乃里さん
「たぶん20キロとかはある」
任命されるまでに多くの努力を積み重ねてきました。
■梅田美乃里さん
「息止めとか立ち泳ぎとかがなかなかうまくできなくて、家のお風呂とかでちょっと練習したり」
Q.一番長いときは？
「2分いかないくらい。できることをちょっとずつ増やしていくようにしました」
普段から筋トレやランニングを欠かさないといいます。そんな梅田さんを上司も認めています。
■八代消防署 指導課予防1係・奥村洋二係長
「とても気が利く職員で業務にも積極的に取り組んでいるので私たちも大変ありがたく思っています」
Q皆さんにとってどんな存在？
「マスコット的な感じですかね」
周囲を和ませる一面もあるようで…。
■同僚
「プライベートの話でも全然ありますし、和気あいあいと食べてますね」
■梅田美乃里さん
「まとめた（笑）」
訓練を一歩離れると、笑顔あふれる女性です。この日行われたのは、海での水難事故を想定した実践訓練。
■八代広域消防本部 水難救助隊・上崎大和隊長
「救助指令ということで指令がかかりました。救助指令場所については八代市新港町4丁目ヤマハクラブハウスの西側の岸壁です」
溺れた人に見立てた人形を使い「釣り人が岸壁から海に落ちて行方不明になった」という想定で行います。
■第1部・辻本真吾副隊長
「救助活動に入ります。エントリー隊にあっては、上から1番中村、2番古田、3番鳥居、4番梅田」
まだ現場での活動経験がない梅田さん。本番さながらの訓練に真剣な表情です。陸から転落して間もない人を、4人が一列に並んで探します。水中では、ロープを引っ張ったり手をたたいたりしてコミュニケーションを取らねばなりません。右から2人目の梅田さん。Uターンする際、ロープが足に引っかかり体勢が乱れて遅れを取ります。
すぐに体勢を整えて捜索を続け、人形を発見。プールサイドのタンカーまで運びます。無事に人形を引き上げることができました。
■第1部・辻本真吾副隊長
「救出完了。11時18分救出完了。事案発生11時から事案完了まで11時18分ということで、かなりスムーズにいったかなと思います」
救助は成功したものの、梅田さんはどこか納得のいかない表情です。
■梅田美乃里さん
「きょうはまだ先輩方が一緒だったので、ちょっと頼りきりだった部分もあってちょっと自分が途中で足を引っ張った部分もあった。他の隊員に負けずにしっかり訓練をして1隊員として活躍できるように今後の訓練も励んでいきたい」
水難事故から命を救う出動に備えて。梅田さんの訓練は続きます。