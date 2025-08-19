霧島・姶良の集中豪雨では道路などが冠水し、水没した車のレッカー移動はおよそ200台に上りました。水没した車はどうすればいいのか？注意点や補償について取材しました。

鹿児島県霧島市にある車の修理工場です。今月8日の集中豪雨で水没した車が10台以上、持ち込まれました。車内が泥だらけになり、ヘッドライトの中に水がたまったままの車もあります。

エンジンや電気系統が浸水した車は半数以上が廃車となり、修理できたとしても200万以上かかる場合もあるそうです。

ロードサービスを提供するJAFによりますと、今月8日の雨で県内で水没してレッカー移動した車はおよそ200台にのぼります。

霧島市の修理工場では、車が水没した際、「エンジンをかけないでほしい」と呼びかけています。

（岡元鈑金塗装工場 岡元伸一さん）「エンジンをかけて中に水が入るとダメになってしまう。水没した車には大前提。自分で対処しないようにしてほしい」

特に電気自動車の場合は感電する危険性もあるため、すぐに販売店や修理会社に相談することが大切です。

また、水没して修理にかかった費用を補償してくれるのが「車両保険」です。今回、そもそも入っていなかったり、補償が受けられなかったりするケースが出ています。

損保保険を扱う会社によりますと、「一般的な車両保険は水害に対しても補償している」とした上で、「保険の種類によって補償内容に違いがあるため、事前に確認し見直しておくことが大切」と話します。

こうした中、被災した人に車を無償で貸し出す取り組みが進められています。

車の水没が相次いだ中、日本カーシェアリング協会は19日、鹿児島県庁で記者会見し、被災者が復旧作業や通院などで使うための車の寄付を呼びかけました。

（日本カーシェアリング協会 吉澤武彦代表理事）「一日でも早く車を（被災者に）届けたい。鹿児島のみなさんに力を貸してほしい」

日本カーシェアリング協会は、豪雨で被災した地域で無料で車を貸し出しています。しかし、県内では360件を超える利用の申し込みに対し、車は50台ほどしか確保できていないということです。このため、県内で100台を目標に車の寄付を募っています。

車の寄付や無料レンタルの申し込みは、霧島市・国分シビックセンター1階の窓口、電話050－5799－4740（午前9時半～午後4時・水曜除く）、または日本カーシェアリング協会のホームページから受け付けています。

