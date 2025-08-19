大谷翔平 4打数2安打1打点のマルチ安打！先発の山本由伸を援護 チームはサヨナラ負け



大谷翔平 （c）SANKEI

＜2025年8月18日(日本時間19日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打1打点とマルチ安打の活躍で、先発登板の山本由伸投手(27)を援護した。山本は7回103球を投げ4安打3失点と粘投したが、11勝目はならなかった。チームは地区最下位で今季負けなしのロッキーズにサヨナラ負けを喫し、連勝は3でストップした。

スタジアムに一瞬、悲鳴が交錯した。2回、9番ラッシングの右犠飛で1点を先制し、なおも2死三塁の好機で迎えた第2打席。相手先発左腕フリーランドが投じた高めのスイーパーを振り抜くと、打球速度106.5マイル(約171キロ)の当たりがフリーランドの頭部に向かって一直線。フリーランドは転がりながら何とか避けたものの、痛烈な打球は二塁ベース後方にシフトしていた遊撃トーバーのグラブも弾いて中前に抜けていった。

まさに大谷ならではの"マッハ弾"で貴重な2点目を叩き出した形だが、第1打席の右前打は実は、打球速度110.9マイル(約178キロ)で2打席目より速い一打だった。5回先頭の第3打席も、2番手右腕ヒルから2回同様の中前に抜けそうな痛烈なライナー。しかし、ここはトーバーが横っ飛びで好捕して安打とはならず、7回の第4打席は、3番手の左腕ペラルタの内角ボールになるストレートを振らされて空振り三振に倒れた。

チームとしては初回、大谷、ベッツの連打で広げた好機をはじめ、再三、得点圏に走者を進めながら計12三振を喫するなど、あと1本が出ない展開が続いた。そして9回裏、悪夢のサヨナラ負け。「必要な時にヒットを打てなかった。アジャストしなければいけない。攻撃陣は全体的に良くない。我々が勝つべき試合だった」。"お得意さん"に敗れ、ロバーツ監督は厳しい表情を浮かべていた。

ただ2位パドレスも敗れたため、ゲーム差は2のままで首位をキープ。このカードのあとは、再び直接対決3連戦が待っているだけに、残り3戦は白星を積み上げておきたいところだ。

テレ東リアライブ編集部





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

