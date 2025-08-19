霧島・姶良の集中豪雨で土砂が流れ込んだ鹿児島県姶良市の小学校では、きょう19日から重機が入り、復旧作業が本格化しています。復旧が9月の始業式に間に合うか不透明な状況です。

（記者）「竜門小学校の校庭です。土砂が20センチ、またはそれ以上堆積しています」

姶良市加治木町の竜門小学校では、学校の前を流れる網掛川が氾濫し、校庭に大量の水と土砂が流入しました。

豪雨の前に撮影された校庭の写真です。（提供:姶良市立竜門小学校）

緑色だった芝生は、一面が茶色い土砂に覆われました。

19日から重機やダンプカーが入り、土砂を取り除く作業が本格的に始まりました。

（竜門校区コミュニティ協議会 山下豊和会長）「ここまで水が来た。私の身長が165センチ位だから、身長くらいある」

学校の敷地内にある児童クラブには、1階に土砂が流れ込みました。部屋には泥が堆積し、片付けは追いついていません。

児童クラブはきのう18日から、学校の敷地内の別の建物で受け入れを再開しました。

（6年生）「遊具とか倒れているので、どうなるんだろう。運動会が中止にならないか心配」

（3年生）「みんなと遊べないのは辛いので、早くなおって欲しい」

姶良市によりますと、校庭に堆積した土砂は10トンダンプおよそ200台分あり、全て取り除くには早くて10日から2週間かかる見込みです。

一方で、姶良市の北山上集落の1棟で続いていた断水は、19日午後、復旧しました。これにより、今月8日以降、県内で続いた断水は全て復旧しました。

なお、一連の災害を受けて石破総理は、大雨で被災した全国の地域を対象に、国が復旧にかかる費用を支援する「激甚災害」に指定する方針を示しています。

・