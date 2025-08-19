次回8月20日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【8/20 #3 放送内容】

今回は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界中で話題のアバンギャルディが、プロデューサーのakaneと共に登場！

アバンギャルディは、荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をフィーチャーした「バブリーダンス」を生み出したakaneが2022年に発足させたダンスチームで、アメリカのオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」の出演を機にその名を世界に知らしめ、国内外問わず幅広く活躍している。今回はそんなakaneとアバンギャルディから「シンクロダンス」の極意を学ぶことに！

「人がやっていない動きをダンスに取り入れたい」と、格闘技からヒントを得た振り付けがあることを明かすakane。実際にその振り付けに挑戦したいと立候補したNAOYAを助けるべく、助っ人になったSEITOがSPコラボを披露！それを見たakaneが大絶賛する一幕も。

さらにakaneのダンスでは表情にもこだわりがあるようで、その表情の極意にMAZZELが挑むも苦戦し、akaneにも不合格を出されるハメに…一体何が起こったのか？

そして今回akaneが「マゼダン」のためだけに8人バージョンで振り付けたシンクロダンスにMAZZELが挑戦。限られた収録時間の中、その場で真剣に振り付けを覚え、シンクロ率を上げていくMAZZEL。完成したダンスはもちろん、普段なかなか見られない振り入れの様子も必見！皆さんもぜひMAZZELと一緒にシンクロダンスのMAZE（迷路）を楽しんでみては？

そして地上波放送に先駆け、Huluでは「Hulu特別版」を先行独占配信中。シンクロ率を上げるべく、「ダンシング伝言ゲーム」に挑戦！akaneの振り付けを見たHAYATOが次のメンバーにダンスを披露し、1人ずつ伝言ゲームのように踊り繋いでいくのだが…果たして最後のメンバーに、無事に正しく踊り繋ぐことはできるのか？ぜひ、こちらの8人の挑戦もお見逃しなく！

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年8月20日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

▼山梨放送（YBS）でも放送決定！

2025年8月23日（土）25時25分〜スタート

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

■番組公式X

@mazedan_ntv

■番組公式TikTok

@mazedan_ntv

※推奨ハッシュタグ：#マゼダン