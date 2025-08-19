山本由伸が先発登板！7回103球を投げ4安打3失点 11勝目とはならず

br />山本由伸（c）SANKEI

＜2025年8月18日(日本時間19日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞

ドジャースの山本由伸投手(27)が、敵地で行われたロッキーズ戦に先発登板、7回103球を投げ4安打3失点と粘投した。ただ1点リードの7回に痛恨の同点ソロを被弾し、11勝目とはならなかった。

課題の立ち上がり、1、2回をともに3者凡退で切り抜けた山本だったが、3回につかまった。四球と右前にポトリと落ちる不運な安打で無死二・三塁のピンチを招くと、9番リッターに2点タイムリーを許して同点に追いつかれた。

6回、代打フリーランドのタイムリー二塁打で1点の勝ち越し点をもらい、勝ち投手の権利を得たが、7回5番トーバーに右中間へ同点ソロを許してしまう。さらに迎えた2死一・三塁のピンチは何とかしのぎ、勝ち越しは許さなかった。

トーバーの一発について「そこまでの打席はいい形で抑えられていたんですけど、打たれた球は内角高めのツーシーム。それが甘くいってしまって打たれました」と山本。それでも「3失点しましたけど、コロラド打線に作戦を立てて投げていけたので、感覚はいい方だったかな、と思います」と振り返った。

「ヨシは素晴らしい投球をしてくれた。うちの先発投手は7回まで投げ切り、相手の先発投手は4回で降板している。勝たなければいけない試合。普通ならば勝っている試合展開だった」。今季負けなしの最下位チームにまさかのサヨナラ負けを喫し、ロバーツ監督の言葉も厳しかった。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

