主婦、タレント、女医。満たされない心が向かった先は……『女性用風俗』

フジテレビは8月8日 0時より、同社が運営する縦型ショートドラマアプリFOD SHORTにて、『女性用風俗』の独占配信を開始しました。

https://short.fod.fujitv.co.jp/s5wam （番組ページ）

『FOD SHORT』は、7月1日にサービスを開始した「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービス。

スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日5話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

■癒しを与えるセラピストもまた、秘密と癒えぬ傷を抱えていた……

◇【ストーリー】

主婦、タレント、女医──。

女としての幸せを見失った彼女たちがたどり着いたのは、女性専用風俗店。

セラピスト・晴輝（伊藤あさひ）の施術により、身体だけでなく心もほどけてゆく。

だが、客に幸せを与える彼自身もまた、ある秘密と癒えぬ傷を抱えていた──。

◇【コメント】

伊藤あさひ

「初めての縦型ドラマ出演で、女性用風俗のセラピストという、自分でもこれまで想像したことのなかった世界を体験させていただきました。

晴輝として女性の心に寄り添いながら、素敵なキャスト・スタッフの皆様と共に、試行錯誤を重ねて駆け抜けた撮影期間でした。

女性に癒しを届ける“完璧な王子様”のように見える晴輝ですが、彼の抱える過去や、この仕事を続ける理由にもぜひ注目していただき、作品を楽しんでいただけたら嬉しいです」

片山萌美

「伶夏役の片山萌美です。『女性用風俗』という真っ直ぐなタイトルの台本をドキドキしながら読みました。イメージと違い、自分以外の“人”に対して“癒し”を求めるストーリーに“人間らしさ”を感じました。私の役はセラピストの晴輝となんだかワケあり……？？ な空気を纏っております。どんなワケがあるのか最後まで観ていただけると嬉しいです」

原幹恵

「初めてお話しを聞いたときはキャッチーなタイトルに驚き、台本を読み進めるのにもドキドキしてしまいました。

私が演じる萌子が抱える悩みや生きづらさに共感するところもあり、誠心誠意演じさせていただきました。

萌子のように気持ちに蓋をしてしまう瞬間は誰しもが経験したことがあるのではないでしょうか。

“自分のことは、自分で変えることができる。未来を変えられるのは自分。”そんな一歩を踏み出す勇気をもらえるエピソードになっています。ぜひ、お楽しみください」

緒方ありさ

「お話をいただいたときは、ストレートなタイトルに驚きました。

でも、私が演じた秋那と夫のすれ違いは、本当に些細なことがきっかけで起こるので、とても共感できました。

家族ほど、お互いに分かっているつもりで、コミュニケーションが減ってしまうものですよね。撮影期間は短かったですが、皆さんの真剣な姿勢にたくさん刺激をいただき、現場に行くのが楽しみな毎日でした。最後までお楽しみください！」

海津雪乃

「どんな時も笑顔を忘れない四季子に、私自身がそっと背中を押されていました。

四季子としてこの作品に参加できたことを、心から嬉しく思います。

誰かを想う優しさが、観てくださる方の時間に寄り添えますように」

■ドラマ概要

●タイトル：『女性用風俗』（全70話）

●配信：2025年8月8日 0時〜独占配信開始

●出演：伊藤あさひ 緒方ありさ／吉田悟郎／津田真澄／城山凛夏 原幹恵／池岡亮介／矢野あゆみ／秋山加奈／遠藤隆太／井上麗夢／小早川真由 海津雪乃／片山萌美

●スタッフ：

・脚本: 中島絵里奈

・脚本協力: 藤澤浩和

・監督: 藤澤浩和

・プロデュース: 坂上真倫

・プロデューサー: 巣立恭平／山中直樹

・制作協力: ROBOT

・制作著作: フジテレビ

●URL：https://short.fod.fujitv.co.jp/s5wam （番組ページ）

■アプリ概要

●アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

●対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

●価格：無料（アプリ内課金あり）

●URL：

・https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

・https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Play）

・https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

（エボル）