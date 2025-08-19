これから迎える新米の季節。関東ではすでに市場が活発になっているといいます。一方、県内では去年産のコメの在庫が例年以上に残っているという声も。なぜなのでしょうか？



案内された倉庫にはコメが山積みになっていました。



〈壱成 早川典孝社長〉

「これ全部令和6年産米です」



阿賀野市にあるコメの卸売業者「壱成」です。社長の早川典孝さんによるとことしは例年と比べて2倍の在庫量だといいます。





〈壱成 早川典孝社長〉「去年はこれくらい。一角だけ。ことしはこれぐらい残っている。備蓄米があれだけ出たので、備蓄米にだいぶ食われてしまって、その分、うちのコメは備蓄米の代わりに在庫が残ってしまったという状況です」5月から始まった随意契約での備蓄米の放出。市場に大量に出回ったことで販売計画に狂いが生じたといいます。抱える大量の在庫とは裏腹に関東ではすでに新米市場が過熱していました。（記者）「みなさん新米を見ていますね」とれたてほやほや「令和7年産」の新米。その値段は、5キロ4320円です。なぜ、新米市場が過熱しているのか……〈壱成 早川典孝社長〉「最近の渇水問題とか、高温障害。生産者の大規模化からくる生産力の減退。様々な角度からみると、やはりことしも平年並みに穫れたとしても、まだ足りないんじゃないかという憶測から、自分の1年間使うおコメは早く確保しようと。そういうところで争奪戦になっている状況ですよね」在庫として抱える去年産のコメは業務用米として新米より安い価格で販売するといいます。新米が出回り始める中在庫として残る去年産のコメ。米を取り巻く状況はめまぐるしく変わっています。