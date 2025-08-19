第107回全国高校野球選手権は19日、準決勝4試合が行われた。春夏連覇を目指していた横浜（神奈川）が敗れ、織田翔希、小野舜友、池田聖摩らスーパー2年生が聖地から姿を消した。

だが、勝ち残った4校には彼らに肩を並べるスーパー2年生がそろっている。

山梨学院（山梨）の菰田陽生投手（2年）は1メートル94、100キロの巨漢を生かした投打“二刀流”。この日の京都国際（京都）戦は先発して4回途中1失点。満塁から走者一掃の3点三塁打を含む3安打の活躍だった。

日大三（西東京）の田中諒内野手（2年）は5回に2号ソロを放った。強打のチームで4番を打つなどパワーで圧倒している。

県岐阜商（岐阜）では、この日の先発して横浜打線を5回無失点に抑えた渡辺大雅投手（2年）、エースの柴田蒼亮投手（2年）、左腕の和田聖也投手（2年）、明豊（大分）戦に先発した豊吉勝斗投手（2年）と今大会で登板した4投手が全員2年生だ。

沖縄尚学（沖縄）は大会ナンバーワンの呼び声も高い末吉良丞投手（2年）、この日先発して6回2安打1失点と好投した新垣有絃投手（2年）がいずれも2年生。

来年のドラフト注目選手の活躍を今から目に焼き付けたい。