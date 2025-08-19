第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日目が行われ、第1試合では前回大会優勝の京都国際が山梨学院と対戦し、4-11で敗れた。朝8時から始まった一戦では、京都国際側のアルプス席からある一曲が流れ、終盤には無限ループ状態に。NHKの中継でもはっきりと聞き取れた応援曲に、ネット上の野球ファンからは「泣けてくる」「良い曲だよなぁ」との反応が漏れた。

初回からいきなり流れた。京都国際の一塁側スタンドから流れたのはオリックスの応援歌として野球ファンの間で有名な“神曲”「BuffaYell（バファエール）」。試合は山梨学院の猛攻を受け、7回までに1-11と大量リードを許す展開に。それでも8回に1点、9回には2点を返す粘りを見せた終盤、選手たちを後押しするようにバファエールが何度も流れ、無限ループ状態になっていた。

大会期間中、スタンド席からバファエールが流れる光景はこれまでにもあった中で、再び耳に入ってきた一曲がネット上で話題に。野球ファンからは「感動」「京都国際のバファエール最高」「やっぱバファエール良い曲だよなぁ」「泣けてくるなぁバファエール」「バファエールが胸に沁みる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）