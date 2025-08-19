¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬JRAÃ»´üÌÈµö¼èÆÀ¤Ø¡¡9·î13¡Á28Æü¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ëµ³¾è
¡¡à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥óá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡Ê41¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬9·î13¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¤ÇJRAÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±28Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡ÊG1¡¢Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢º£½Õ¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´6¡áËÙ¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¡¢½Õ½©¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈG1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£½Õ¡¢Ã»´üÌÈµö¤Ç3·î29Æü¤«¤é4·î26Æü¤Þ¤Çµ³¾è¤·¤¿ºÝ¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤ÎÂ¾¡¢ºù²Ö¾Þ¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡Ë¡¢»©·î¾Þ¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÇG1¡¦3¾¡¤òµó¤²¤¿¡£