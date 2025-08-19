YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「未明のブルー」を8月27日に先行配信リリースする。

（関連：【画像あり】YONA YONA WEEKENDERS、ニューEP『予酔いの宵』ジャケット写真）

同楽曲は、9月24日にリリースされる自身6枚目のEP『予酔いの宵』の収録曲。「未明のブルー」は、癖になるようなスキャットのイントロと張り詰めたグルーヴが牽引する1曲だ。青へとほどけていく未明の空のように、滾る情動を繊細に、そして力強く歌い上げる、YONA YONA WEEKENDERS渾身のソウルナンバーとなっている。

また、朝焼けのブルーに熱を溶かすようなビジュアルのジャケット写真と、MVティザーも公開。“宴の前に高鳴る気持ち”をテーマにした今作の物語が、いよいよ次の章へ進むという。

MVは、配信開始と同時刻の8月27日0時にプレミア公開。本日公開されたティザー映像では、MVが久々の“YYWドラマシリーズ”最新作となることが明かされた。磯野くん（Vo/Gt）が演じる窓際に追いやられた1人の刑事が勤務中に私的な人探しを進める物語が描かれており、シリアスな雰囲気の中に漂う哀愁が笑えるというのがこれまでのドラマシリーズだったが、今作に関しては、楽曲の緊張感と難航する捜査のスリルが重なり合う“真剣（マジ）”なものになるとのことだ。

本情報とあわせて、同EP最後の未発表曲だった表題曲「予酔いの宵」のタイトルも公開されている。これにより、同EPに収録される「予酔いの宵」「未明のブルー」「I.K.T.W」「イケてるPOP」「あたらしい旅」の全5曲が揃った。

なお、同EPのリリース前日となる9月23日からは、全国ツアー『YONA YONA WEEKENDERS 6th EP "YOYOI NO YOI" Release Tour』を開催。チケットも発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）