¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Æì¾°³Ø¤¬½é£´¶¯¡ª¡¡»³Íü³Ø±¡¤È¤Î½à·è¾¡¤Ø¡Ä¥¨¡¼¥¹ËöµÈ¡Ö°ìÈÖ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ï¸ÖÅÄÅê¼ê¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£³Æü¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡Âè£´»î¹ç¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë£²¡½£±¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹ËöµÈ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Æó»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®ÀÚ¤ê¡¢½é¤Î£´¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£º£Âç²ñ£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¦¿·³ÀÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó¤ò£²°ÂÂÇ¡¢£±¼ºÅÀ¡¢£·Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢£·²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¡¦ºå²¼¡Ê£³Ç¯¡Ë¤«¤é°ËÇÈ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¿·³À¿ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹ÌÚ²¼¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¿·³ÀÍ¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯À¸¥ê¥ì¡¼¤Ç£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¿·³ÀÍ¤Ï¡ÖÁ´°÷Ìîµå¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡££¸£°ÅÀ¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£ËöµÈ¤ÏÍê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Ë½¸¤á¤ÆÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤·¡¢ËöµÈ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°ì¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï°ìÀïÉ¬¾¡¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï£±£¹£´¥»¥ó¥Á¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡¡£ËöµÈ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤¤ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ·â¤â¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¡£°ìÈÖ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¡¢¿·³ÀÍ¤Ï¡Ö°ìÈÖÄ¹¤¤²Æ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£