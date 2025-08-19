規制線が張られた一軒家　損傷が激しい遺体「クマに襲われた可能性」から一転…殺人事件として捜査　妻が寝室で発見し通報　秋田・大仙市

規制線が張られ パトカーが止まった一軒家。

93歳の男性が殺害されたとみられる秋田県の住宅だ。

警察は当初「クマに襲われた可能性がある」としていたが、一夜が明け、殺人事件として捜査を始めたことが分かった。

男性の遺体が見つかった現場周辺では、警察による見張りが続けられている。

現場は秋田県・大仙市の山あいにある住宅だ。

18日午後1時すぎ、この家に住む進藤藤義さん（93）が、1階の寝室で血を流して倒れているのを、帰宅した妻が発見。通報を受け、警察と消防が駆けつけたところ、進藤さんはすでに心肺停止状態で、その場で死亡が確認された。

遺体の損傷が激しいことなどから、警察は当初クマに襲われた可能性があるとみて近隣住民らに注意を呼びかけた。だが、司法解剖の結果、遺体には刃物による複数の傷があり、死因は出血性ショックと判明。このことから警察は、進藤さんが何者かに殺害されたと断定し、殺人事件として捜査をはじめた。

住民：

（近隣とトラブルとかは？）全然。こっちにはそういう話は入ってこないですね。

別の住民：

（健康状態は）いいんじゃないですか。歩いて郵便局にも来るから自転車で歩けるし、畑にも行っているみたいよ。

警察によると、妻が進藤さんを発見したのは外出先から帰宅した直後。一緒に住む長男は家にいたという。凶器とみられる刃物はまだ見つかっておらず、警察は犯人を捜すと共に凶器の特定を急いでいる 。

（「イット！」8月19日放送より）