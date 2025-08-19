去就が注目されている日本人女子タッグチームの“やさぐれ風”ショットがファンの間で話題に。“綺麗目路線”が人気だった彼女たちの、気だるさ満載の投稿が物議を呼んでいる。

【画像】気だるそうな表情が美しい“ヤカラ風”2ショット

WWEの人気女子コンビ“カブキ・ウォリアーズ”アスカ＆カイリ・セインが投稿を更新。これまで笑顔や美意識を全面に打ち出してきた路線から一転、バックステージでの輩仕草にファンからさまざまな声が寄せられた。

投稿では、全身シルバーの派手な衣装と独特のメイクアップで彩られたアスカと、従来の“カブキ”路線を踏襲しつつシルバーでまとめたカイリの姿が。背景には音楽機材やステージ設備が映り込み、まるでロックスターのような佇まいで、ここ最近の笑顔と美を前面に打ち出したヴィジュアルとは一線を画す内容となっている。

ファンもこのニュールックに反応し、「アスカの宇宙戦士のような衣装がいいな」「ゲームキャラみたいだ」「ステージ裏の雰囲気がリアルで興奮した！」「映画のワンシーンのようだ」とポジティブな声が相次いだ。

熱烈なファンが多いことで知られるカブキ・ウォリアーズだが、先日の「RAW」でのイヨ・スカイとのバックステージでの口論から「日本人女子たちの友情に亀裂か？」「アスカがヒールターンでイヨと対立か？」など、さまざまな憶測を呼んでいる。アスカの見せた“気だるさ”や“輩仕草”も、ヒールターンへの布石と見る先読みの声がちらほらだ。

特にイヨとアスカの口論直後に寄り添うようなツーショットで“カブキ・ウォリアーズの絆”を強調したカイリの今後の行動にはファンも注目しており、「カイリは今何を考えているのだろうか？」「カイリは信用できないかも。アスカ気をつけろ！」とファンの意見も二分している。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved