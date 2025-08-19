「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）

阪神・中野拓夢内野手が超スーパープレーで魅せた。五回１死一、三塁から、中日・チェイビスの打球は一塁後方の右翼線に舞い上がった。二塁の中野は懸命に背走し、打球がグラウンドに落ちる寸前、体を目いっぱいに伸ばしてダイビングキャッチ。見事打球をグラブに収めると、中野はすぐさま起き上がって三塁走者がタッチアップで生還しないように本塁に送球した。

打球が落ちていれば同点となり、その後逆転を許していたかもしれない場面だった。２死後にハートウィグが中前適時打を許して同点に追いつかれはしたが、今季２失策と安定した守備を見せている選手会長に向け、球場のファンはスタンディングオベーションで歓声を送り、一塁ベンチのナインも立ち上がって拍手喝采だった。

中野は六回にも１死一塁から盗塁を決めた上林が送球がそれた隙に三塁を狙った際、好送球でタッチアウトにしており、復帰後初勝利を挙げたドリスが「すごく彼が助けてくれたんで、ベンチに帰ってからも『ありがとう』って言いました。そういうプレーが出ると、僕にとっても大きいです」と感謝した。