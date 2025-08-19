»Ä½ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©¤³¤ÎÀè¤â½ë¤µ¸·¤·¤¯¡Ä¡ÈÃÙ¤ì¤ëµ¨Àá¡É¤È±«¤Î±Æ¶Á¡¡µ¤¾ÝÄ£3¤«·îÍ½ÊóÈ¯É½¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
40¡î¤ËÇ÷¤ë¶¯Îõ¤Ê»Ä½ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï9·î¤«¤é11·î¤Î3¤«·î´Ö¤ÎÅ·¸õ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¤«·îÍ½Êó¤ò¸«¤ë¡Û9¡Á11·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤È¹ß¿åÎÌ¤Ï?
¤³¤ÎÀè3¤«·î¤â½ë¤µ¸·¤·¤¯¡Ä±«¤Ï½©¤Î¸åÈ¾¤Ë¤¶¤Ã¤È¹ß¤ë?
²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
19Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤Ç¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤é3¤«·îÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¢§9·î¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§10·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤â¡¢9·î¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬°ú¤Â³¤¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢§11·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯½©¤á¤¤¤Æ¤Ï¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÌÆüËÜ¤¬¡Ö¹â¤¤¡×¡¢À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤¬¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Á¹â¤¤¡×¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤¬¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Á¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤ì¤À¤±¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢Åß¤Ï¤½¤ÎÊ¬¥¬¥¯¥ó¤È²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀ¾ÆüËÜ¤«¤é´¨µ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÍÉ¤êÌá¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï9·î¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï3¤«·î¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ß¿åÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤ä½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¨Àá¤ÎÊâ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²Æ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢½©¤Î¸åÈ¾¤Ë¤¶¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£