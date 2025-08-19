正午過ぎの北海道函館市内の様子です。



大雨の影響で、マンホールから水が吹き出しています。



８月１９日の道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。



（東海林記者）「七飯町の国道５号です。雨水が川のようになっています」



七飯町では排水が追い付かず、道路が冠水していました。



渡島・檜山の広い範囲では非常に激しい雨が降っていて、午後５時までの最大６時間降水量は函館空港で９１ミリ、七飯町大沼で１１５.５ミリ、乙部町潮見は観測史上最大の１５６ミリを観測しました。





（根本記者）「道南・七飯町の国道５号です。大粒の雨がフロントガラスに打ち付けて、かなり大きな音が聞こえています」大雨の影響で、乙部町三ツ谷の国道２２９号では道路に土砂が流出する被害が出ていて、現在通行止めとなっています。道によると、規制解除の見通しは立っていないということです。

（消防）「厚沢部川下流において避難判断水位となりました」



同じく道南の厚沢部川では氾濫危険水位を超え、危険な状態となっています。



その他、函館市・厚沢部町・乙部町・江差町では大雨などによる避難指示が出ています。



大雨の影響は交通にも出ています。



ＪＲ北海道によりますと、北海道新幹線２本が部分運休となり、午後２時４５分ごろ運転再開となりました。



（利用者）「札幌からのこっちにくる列車が運転を見合わせしている状況。（自分が乗る新幹線も）運休したらどうしよう」



ＪＲ函館線でも運転見合わせとなっていて、これまでに特急１４本を含む２８本が運休となっています。



雨は今夜には落ち着く見込みですが、今後も土砂崩れなどの被害が出る可能性もあり、引き続き注意が必要です。