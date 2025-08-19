◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 沖縄尚学２―１東洋大姫路（１９日・甲子園）

指笛と拍手に送られて、沖縄尚学・末吉良丞（２年）が一塁側ブルペンからマウンドへ向かった。１点リードの７回だ。１７日の３回戦の仙台育英戦で延長１１回１６９球を投げて完投。疲労を考慮してのリリーフ待機だった。「ちょっと競ったゲームということで、自分がいくことになりました」。先頭打者に中前安打を許しながらも後続を断つと、冷静さを披露したのが９回。２死二、三塁の場面で３回に左越えソロを放っている桑原大礼（３年）を迎えるが、あえて勝負せずストレートの四球で歩かせて、次打者を遊ゴロに仕留めた。「最善の選択をしていかないと。勝負するところは勝負する、避けたいときはしっかり避けたいというのを考えながらやっています」と投球の意図を説明した。

春は２度の日本一に輝いているが、夏は初となる４強進出。準決勝の相手は同学年の投打の二刀流・菰田陽生（こもだ・はるき）を擁する山梨学院だ。「（菰田は）一番の重要人物としてバッテリー間で確認しながら、どうやって抑えていくか確認したいです」と警戒。「目標として日本一にまた一歩近づきましたけど、一番大事なのは一戦必勝。目の前の一戦一戦を大事にしていきたい」と浮かれることなく頂点を見すえた。