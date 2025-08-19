SixTONESジェシー『神業チャレンジ』で日本アーチェリー界の至宝・古川高晴とガチ対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■神業クレーンゲームには総額50万円を注ぎ込んだ“ガチ勢”あのちゃんが挑戦！

8月26日19時より『THE神業チャレンジSP』（TBS）が2時間にわたって放送される。

世界中で大流行している“神業動画”に様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、渋谷凪咲、篠塚大輝（timelesz）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。

■神業（1） 「神業アーチェリー」Mr.アーチェリー VS 日本アーチェリー界レジェンド

番組名物のアーチェリー企画にレジェンド降臨。これまで数々の神業ショットを成功させ、“Mr.アーチェリー”の名をほしいままにしてきたジェシー（SixTONES）が、オリンピック6大会連続出場の偉業を成し遂げた日本アーチェリー界の至宝・古川高晴とガチ対決。

今回は「公式ルールでの競技対決」と「番組オリジナルルールでのチャレンジ」の二本勝負。勝つのは経験か、それとも進化か？

■神業（2）「神業クレーンゲーム」難台クレーンゲーム VS 芸能界屈指のクレーンゲーマー

数々の猛者が涙をのんだ超難関の神業クレーンゲームに、今回も個性派の強者たちが挑む。まずは、クレーンゲーム歴30年以上というダイアン・津田篤宏が「サクッと取ったる！」と自信満々で初参戦。果たしてその実力は本物か？

続いて登場するのは、オンラインクレーンゲームに総額50万円を注ぎ込んだ“ガチ勢”あのちゃん。そして、前回まさかのファーストステージ敗退で涙をのんだ藤田ニコルがリベンジに燃えて再登場し、あのちゃんとの異色タッグで挑む。クレーンゲームの神様が微笑むのは誰だ!?

■神業（3） 「画面隠し太鼓の達人」最強王決定戦2025・夏予選！

極限の集中力と感覚がぶつかる「画面隠し太鼓の達人 最強王決定戦2025」。今回は「夏の予選大会」。この戦いを制した挑戦者には、年末に開催される本戦への出場権が与えられる。

挑むのは実力派の女性たち。絶対音感を武器に挑むアイドル・早崎すずき（僕が見たかった青空/「崎」は、たつさきが正式表記）、ガールズメタルバンド・PARADOXXの実力派ドラマー・SHONO、元櫻坂46の感覚派パフォーマー・齋藤冬優花、孤高のソロドラム俳優・香音。リズム感覚、集中力、そして魂の一打。想像を超える「聴覚の神業」が炸裂する。

(C)TBS

番組情報

TBS『THE神業チャレンジSP』

08/26（火）19:00～20:55

＜スタジオ出演者＞

MC：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

ゲスト（五十音順）：梅沢富美男、佐藤栞里、篠塚大輝（timelesz）、渋谷凪咲、陣内智則

＜VTR出演者＞

◇「神業アーチェリー」

ジェシー（SixTONES）、古川高晴（近畿大学職員） ※五十音順

◇「神業クレーンゲーム」

あの、津田篤宏（ダイアン）、藤田ニコル ※五十音順

◇「画面隠し太鼓の達人」

香音、齋藤冬優花（INFINITY）、SHONO（PARADOXX）、早崎すずき（僕が見たかった青空） ※五十音順

『THE神業チャレンジ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/kamiwazachallenge_tbs/