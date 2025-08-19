モデルの榊原美紅（みく）がヨーロッパの旅行ショットをアップした。

１９日までにインスタグラムを更新し「あたためすぎていたヨーロッパ旅行記録。まずはＰａｒｉｓから」とつづり、フランス・パリを訪問したという。「映画の世界にいるみたいに、街も人もとにかくお洒落で本当に行けてよかった」と大満足だ。

「行きは久々の長時間フライトに怯えて、トランジットしたハノイでビール４〜５杯飲んで爆睡作戦が大成功し、９時間ぐらいしっかり寝ました。起きたときにはあと３時間でパリだ〜と、自分でもこんなに寝られたことにびっくり笑」だったそう。「ずっと憧れていたヨーロッパ、毎日ワクワクする景色に新しい経験の連続で幸せだったな。エッフェル塔の前でのツーショットはテンション上がって映えというよりダサポーズしかできませんでした」と苦笑した。夫で日本テレビの大町怜央アナウンサーと撮影した写真を見せ、「少しずつ思い出投稿していきます」と記した。

美男美女の２ショットにフォロワーは興奮。「待ってました」「旦那さんとゆっくり出来て良かったですね！」「美紅さん美人」の声を寄せた。

大町アナは２０１９年に日本テレビに入社し、現在は「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」、「キユーピー ３分クッキング」などを担当。榊原は２００７年にモデルとして活動を始め「ニコ☆プチ」「ラブベリー」など人気ティーン誌の専属モデルとして活躍。大学在学中の１５年に「ＺＩＰ！」の５代目お天気キャスターを務めた。２人は２４年８月に結婚を発表した。