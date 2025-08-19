女優の松田美由紀（63）が19日、インスタグラムを更新。体調不良に見舞われ、救急搬送されていたことを明かした。

松田は「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて」と切り出し、「この夏も、救急車に運ばれたりしてました」と告白。「母も57歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、」とつづった。

そんな中で「だけど！体質変えよう！と、ついに、4毒抜き始めました!!」と、政治団体「日本誠真会」党首で歯科医師の吉野敏明氏が提唱する、小麦粉、植物油、乳製品、砂糖を摂取しない食事法を取り入れてみたという。「まだ、1ヶ月くらいだけど。痩せたし。どんどん良く変化してる！小さな様々な、不調が改善されていってて、まだ変わり途中だから、フラフラしてるけど」と経過を報告し、「とにかく1年続けて。よかったらまた一年、また一年とやってみよう。手作りだから手間がかかるけど。まずは、自分を愛さないとね」とつづった。

続けて「昨日レスリーキーからも、『美由紀、他の事に飽きたとしても、自分には飽きたらダメだ！』と言ってくれた。レスリーもいつも私を励ましてくれるし。娘のゆう姫も、駆けつけてきてくれて介抱してくれたり。迷惑かけてる。姉の熊谷真実も『美由紀の病気は私が助ける！』と言ってくれる。いろいろ教えてくれる姉のおかげ。気づけば。周りには沢山の神様がいるんだよね。助けてくれる。気付かせてくれる」と世界的写真家の友人をはじめ家族や親戚など周囲のサポートに感謝。「健康になるぞ！」と意気込みをつづった。

松田は1989年に亡くなった夫で俳優の松田優作さんとの間に、長男の俳優松田龍平、次男の俳優松田翔太、長女のタレント松田ゆう姫をもうけた。女優熊谷真実は実姉。