◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

巨人は戸郷翔征投手が４勝目を目指して先発。８点の援護をもらい、５回まで２安打１失点で勝ち投手の権利を得た。打線は６番でスタメン出場の中山礼都内野手の自身初の１試合２本塁打などで８点を挙げている。

打順を組み替えた巨人が初回に先制点を挙げた。１番に入った泉口友汰内野手がヤクルトの先発・ランバート投手から右中間二塁打。１死となってから３番に入った丸佳浩外野手が右翼スタンドに５号２ラン本塁打をたたき込み、２点を先取した。

戸郷が１回に１点を返された。先頭の太田賢吾外野手に四球を与え、長岡秀樹内野手の遊ゴロで１死一塁。内山壮真捕手の左翼線二塁打で１死二、三塁となり、村上宗隆内野手に中犠飛を許し１点を返された。

巨人が２回に追加点を挙げた。６番でスタメン出場の中山礼都内野手が、ヤクルトの先発・ランバート投手から左翼スタンドに４号ソロ本塁打。再びリードを２点とした。

２回の戸郷は１死から古賀優大捕手に中前打。２死一塁からランバート投手の中飛を中堅・佐々木俊輔外野手が落球し２死一、三塁となったが、太田を三飛に抑えた。

巨人が３回にも追加点を挙げた。丸、岡本和真内野手の連続右前打で無死一、二塁。岸田行倫捕手の遊ゴロ併殺打で２死三塁となったところで、中山が２打席連続となる左翼スタンドへの５号２ラン本塁打をたたき込み、５点目を奪った。中山の流し打ちでの左翼への本塁打は初めて、１試合２発も自身初。

巨人は５回にも加点。丸が先頭で３打席連続ヒットとなる中越え二塁打で出塁。１死から岸田の左前打で二塁から丸が帰り６点目。さらに、２打席連続アーチの中山が右翼線二塁打で続き１死二、三塁とチャンスを広げ、リチャード内野手の中前打で２人が生還し、８点目を奪い、ヤクルトの先発・ランバート投手をＫＯした。

戸郷は３、４、５回を３人ずつで片付け、２回以降は得点を許していない。

戸郷の投球について、杉内俊哉投手チーフコーチは「投げているボールは悪くない。長打が出やすい球場なので、コースなのか高さなのかをはっきりさせて、我慢強くピッチングしてほしい」と話した。