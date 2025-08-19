今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「うる」に投稿された、爪切りに行った時に可愛らしい威嚇を見せる猫ちゃんの様子。動画の再生回数は50万回を突破し、投稿には「こんなに大人しく踏ん張ってる子凄い」「お顔もムッとしてるのが本当に可愛い」といった声が集まっています。

【動画：月1回の爪切り→猫を動物病院へ連れて行くと…】

月に1回爪を切るために病院へ

TikTokアカウント「うる」に登場したのは、マンチカンの「うる」くん。元気がいっぱいで可愛らしい男の子ですが、飼い主さん曰く、病院での爪切りが苦手だといいます。

今回、飼い主さんが投稿したのは、そんなうるくんが月に1回爪を切るために病院を訪れた時の様子。台に乗せられて爪を切られるのが分かると、必死に台にしがみついてイヤイヤオーラ全開になっていたそうです。

必死の抵抗で爪切りを阻止するうるくん

どうやらこの日は、いつも以上にナーバスになっていたといううるくん。2人がかりで何とか爪を切るために抱き上げようとしますが、「にゃにゃにゃにゃ…」と言いながら抵抗してきたといいます。

キッとした目つきのうるくんからは、怒っているのが分かったそう。それでも暴れたりせずに台にしがみつくだけのうるくんを見ると、とっても優しい性格の子だということが伝わってきました。

反抗を試みるも…

最終的にはカラーを装着されたうるくん。サイレントシャーを披露して、必死に反撃を試みていたようですが、とても弱弱しい反抗態度に飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。

投稿は、TikTokにて3.3万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「ふにゅふにゅしてて可愛いww」「うちの子はおちり触られた時点でアイドリング始まって、爪切り時は採れたて鮮魚です」「可愛すぎてニヤニヤしてしまいました」「暴れるかと思ったけどいいこ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「うる」では、子猫時代の愛らしい姿から大きく成長した最近の姿まで、うるくんのさまざまな様子が投稿されています。

うるくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うる」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。