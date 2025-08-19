猛暑で汗ダラダラ → 解決！【ROPÉ PICNIC】まだまだ活躍の予感！「ひんやりトップス」

暑さが厳しい日でもさらっと快適に過ごせそうな、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の接触冷感トップス。着た瞬間ひんやりと感じられる素材で、真夏の不快感を和らげてくれるはず。おしゃれなデザインと機能性で、通勤やお出かけ、休日のリラックスタイムにも活躍。まだまだ暑い日が続きそうなこの時期、おしゃれな「ひんやりトップス」で快適に過ごしてみては。

ケープ風デザインが華やかな快適トップス

【ROPÉ PICNIC】「【UVカット・接触冷感・イージーケア】八方映えニット ケープニットプルオーバー」\4,994（税込）

ケープ風の襟元が印象的なトップスは、360度どこから見てもきれい見えを叶えてくれそうなデザイン。肩から二の腕にかけて入ったスリットがヘルシーな肌見せを叶え、気になる二の腕もすっきりとした印象に。柔らかそうなニット生地でオンオフ問わず活躍が見込めるトップスは、接触冷感機能に加えてUVカット機能、イージーケア機能付き。日差しの強い日の通勤やお出かけにも、ぴったりです。

着回し自在なシンプルサマーニット

【ROPÉ PICNIC】「【UVカット・接触冷感・イージーケア】八方映えニット ハーフスリーブサマーニット」\3,993（税込）

シンプルな5分袖のサマーニットは、スカートやパンツなど幅広いボトムスに合わせやすく、着回し力の高さが魅力。カラーバリエーションも豊富で、自分に似合う色が見つかりそうです。接触冷感機能とUVカット付きで、暑い日のお出かけでも快適に着られそう。ニット素材ながら洗濯機で洗えるのだそうで、お手入れも手軽。汗をかく季節のデイリーコーデにも活躍してくれます。

写真プリントが映える主役級Tシャツ

【ROPÉ PICNIC】「【UVカット・洗濯機OK・接触冷感】RENUアソートフォトTシャツ」\3,498（税込）

おしゃれな写真とロゴがプリントされたTシャツは、存在感のあるデザインでコーデの主役に。上品さも感じる色使いなのでカジュアル過ぎず、きれいめコーデが好みの人も、いつものコーデに取り入れやすそうです。ゆったりシルエットと接触冷感機能で肌に張り付きにくく、さらっとした着心地を期待できるはず。

汗染みの心配なくおしゃれを楽しめる

【ROPÉ PICNIC】「【UVカット・接触冷感・汗染み加工】フレンチロゴプリントTシャツ」\2,798（税込・セール価格）

ベーシックカラーからコーデのポイントになる鮮やかな色まで揃うロゴTシャツ。公式サイトによると「UVカット(紫外線遮蔽率90%以上)、汗染みを抑える加工を施した汗染み防止加工、ひんやりとした肌触りの接触冷感」とのことで、まだまだ汗をかくこの季節のお出かけも重宝しそうです。シンプルながら存在感のあるロゴが、大人のきれいめカジュアルの程よいアクセントに。カラーによってさまざまな着こなしが楽しめる、夏のワードローブに加えたい1枚です。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Natsumi.N