「unwritten rules」の意味は？日本語にも同じ意味のイディオムがありますよ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「unwritten rules」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「暗黙の了解」でした！
この表現は、明文化されていないルール、やり方のことを指します。
正式な規則ではないけれど、だれもが認識しているルールについて話したいときは、ぜひこの表現を使ってみてくださいね。
「Jake broke one of the unwritten rules of the culture when he stuck his chopsticks upright in his bowl of rice.」
（ジェイクは、箸を丼に立てて刺したとき、その文化の暗黙の了解（ルール）をひとつ破った）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部