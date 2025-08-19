「unwritten rules」の意味は？日本語にも同じ意味のイディオムがありますよ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「暗黙の了解」でした！

この表現は、明文化されていないルール、やり方のことを指します。

正式な規則ではないけれど、だれもが認識しているルールについて話したいときは、ぜひこの表現を使ってみてくださいね。

「Jake broke one of the unwritten rules of the culture when he stuck his chopsticks upright in his bowl of rice.」

（ジェイクは、箸を丼に立てて刺したとき、その文化の暗黙の了解（ルール）をひとつ破った）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。