CYBERJAPAN新メンバー・KYON「つよめギャルな日」美バスト＆ウエストのぞくコーデに反響「ドキッとした」「セクシー」
【モデルプレス＝2025/08/19】CYBERJAPAN DANCERS（サイバージャパンダンサーズ）の新メンバー・KYON（キョン）が8月19日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、反響が寄せられている。
KYONは「つよめギャルな日」とつづり、黒いトップスとミニスカートを合わせた私服姿を公開。「こんなつよつよな見た目しといて内面は気を使い過ぎてしまうタイプな様でギャップすごいとよく言われます」と、自身の意外な一面を明かした。写真には、美しいバストと引き締まったウエストを披露したKYONが、自撮りをする姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「セクシーでかっこいい」「ギャップにやられました」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「私服も素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
誕生日：11月30日
出身：和歌山県
身長：161cm
趣味：歌、スケボー、料理、自然、猫、激辛グルメ、居酒屋巡り
資格・特技：メンタルコーチ1級、メンタルトレーナー1級、全米ヨガアライアンス資格RYT200、秘書検定2級、韓国語検定4級、剣道初段など
◆KYON「つよめギャル」な私服姿披露
◆KYON（橘京）プロフィール
