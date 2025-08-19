水上恒司・山下美月・Snow Man宮舘涼太ら、浴衣姿で登壇 予想外のサプライズに笑い崩れる【火喰鳥を、喰う】
【モデルプレス＝2025/08/19】俳優の水上恒司、元乃木坂46の山下美月、Snow Manの宮舘涼太が8月19日、都内にて行われた映画「火喰鳥を、喰う」（10月3日全国公開）の完成披露試写会に森田望智、豊田裕大、監督の本木克英氏とともに出席。浴衣姿を披露した。
【写真】水上恒司＆Snow Man宮舘涼太を驚かせたサプライズ
本作をイメージした涼しげな浴衣姿で登壇した一同。イベント終盤、本作のキーワードとなる“火喰鳥”のオブジェが登場すると、水上が宮舘の肩にもたれ、笑い崩れる場面も。宮舘もそんな水上を見て満面の笑みを見せるなど、2人の仲睦まじい一面が見えた。
また、登場時にはスモークに包まれながら姿を見せたキャストと監督。「（スモークで）前が見えない！」とそれぞれが苦戦する中、宮舘はゆっくりと両手を広げて「シャッターチャンスですよ」と記者に呼びかけるなど、“宮舘ワールド”全開で会場を盛り上げた。
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
◆水上恒司・山下美月・宮舘涼太、浴衣姿で登場
◆水上恒司主演「火喰鳥を、喰う」
